На Малайзию обрушилось сильное наводнение

Сообщается о пятидесяти погибших, двух пропавших без вести.

Одна из пострадавших от наводнения заявила, что помощи от правительства они не дождались. Спустя два дня, проведенных в своем доме, она была спасена своими друзьями.

После предупреждения метеорологического департамента о продолжительных проливных дождях Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями выпустил уведомление о готовности к операциям в случае стихийных бедствий.