На Малайзию обрушилось сильное наводнение

Насчитывается, что около 125 490 человек пострадали от стихийного бедствия по побережью Малайзии, из них 117 700 эвакуированных вернулись домой.
Об этом сообщает CNN.
В это время наводнения являются обычным делом в этой местности. В начале декабря 2021 года дожди привели к серьезным наводнениям, что привело к эвакуации десятков тысяч людей и перегрузке служб экстренной помощи.
Сообщается о пятидесяти погибших, двух пропавших без вести.
Одна из пострадавших от наводнения заявила, что помощи от правительства они не дождались. Спустя два дня, проведенных в своем доме, она была спасена своими друзьями.
После предупреждения метеорологического департамента о продолжительных проливных дождях Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями выпустил уведомление о готовности к операциям в случае стихийных бедствий.
Малайзия заявила, что выделит 336,22 миллиона долларов в виде денежной помощи пострадавшим от наводнения.
Однако этой суммы недостаточно, чтобы покрыть все убытки, причиненные наводнением.
Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что тысячи людей в Малайзии были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений.
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