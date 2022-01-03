На Малайзию обрушилось сильное наводнение

09:25, Вчера
Мировые новости, Происшествия
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Дождь
Фото: pixabay.com

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в воскресенье семь штатов Малайзии пострадали от наводнения, и тысячи людей были эвакуированы, в результате чего за последние две недели пострадало более 125000 человек.

Насчитывается, что около 125 490 человек пострадали от стихийного бедствия по побережью Малайзии, из них 117 700 эвакуированных вернулись домой.

Об этом сообщает CNN.
В это время наводнения являются обычным делом в этой местности. В начале декабря 2021 года дожди привели к серьезным наводнениям, что привело к эвакуации десятков тысяч людей и перегрузке служб экстренной помощи.
Сообщается о пятидесяти погибших, двух пропавших без вести.
Одна из пострадавших от наводнения заявила, что помощи от правительства они не дождались. Спустя два дня, проведенных в своем доме, она была спасена своими друзьями.
После предупреждения метеорологического департамента о продолжительных проливных дождях Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями выпустил уведомление о готовности к операциям в случае стихийных бедствий.
Малайзия заявила, что выделит 336,22 миллиона долларов в виде денежной помощи пострадавшим от наводнения.
Однако этой суммы недостаточно, чтобы покрыть все убытки, причиненные наводнением.

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Автор материала:
Кати Адхам
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