На Мальте итальянский турист из-за селфи получил крупный штраф

Также его приговорили к условному заключению на один год.

Молодой турист из Италии попал на Мальте в неприятный инцидент из-за желания сделать красивое селфи. Однако мужчина не придал должного значения исторической достопримечательности, за что и получил штраф на крупную сумму. Об этом пишет Malta Today. Итальянец захотел сфотографировать резиденцию премьер-министра Оберж-де-Кастий, а поэтому решил на самокате спуститься по историческим ступеням, чтобы сделать селфи под дверью здания, которое охраняется ЮНЕСКО. Во время съемки он повредил двухколесным транспортным средством ступеньки и теперь должен заплатить 2 400 евро. Еще полиция приговорила его к условному заключению на один год. Туриста заметил дежурный полицейский, который вызвал своих коллег, а они посмотрели камеры наблюдения, где видно, как мужчина делает фотографию у резиденции, а потом на самокате спускается, повредив восемь мраморных ступенек.

Сначала его забрали в полицейский участок на допрос, после суд оштрафовал туриста, дополнительно взыскав с него 400 евро на реставрационные работы на лестнице архитектурной достопримечательности.

"Курсор" писал ранее, что группа туристов из Германии во время отдыха в Италии решила сделать селфи в фонтане, расположенном на территории арендованной ими виллы. Но в процессе отдыхающие неумышленно повредили ценную скульптуру.

Еще мы писали, что министерство культуры Италии поддержало законопроект, в котором говорится о том, что недобросовестных туристов и местных жителей будут строго наказывать за вандализм. Штрафы будут начинаться от 10 тысяч евро.