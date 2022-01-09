На пакистанском курорте погибли 22 туриста

Дороги на популярном пакистанском курорте были расчищены в воскресенье после гибели 22 человек, которые застряли в своих машинах во время сильной метели из-за резкого падения температуры.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Более метра снега выпало в районе курорта Мурри-Хиллз в городе Мурри недалеко от столицы Исламабад в пятницу вечером и в начале субботы. Из-за сильного снегопада сотни транспортных средств были засыпаны или застряли иным образом.

Большинство жертв перенесли переохлаждение, когда температура упала до минус 8 градусов по Цельсию. Врач-спасатель сказал, что некоторые умерли от отравления угарным газом из-за включения обогревателей автомобилей, когда их глушители были забиты снегом.

В заявлении полиции Пенджаба говорится, что все дороги на курорте и вокруг него были расчищены, но въезд на курорт по-прежнему запрещен. Полиция сообщила, что около 700 автомобилей были извлечены из-под снега, а оставшиеся застрявшие туристы были доставлены в безопасное место в субботу вечером. Большинство из них были доставлены в один из пяти военных лагерей помощи и обеспечены лекарствами и горячим питанием.

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