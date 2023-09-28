На смотрителя зоопарка в Китае напал разъяренный бегемот, появилось видео

Нападения бегемотов на людей случаются редко, но они могут привести к фатальным последствиям.

В провинции Хунань в Китае произошел несчастный случай с сотрудником зоопарка, который пришел покорить бегемота, а тот спонтанно на него набросился, пытаясь укусить.

Об этом сообщает The Daily Mail.

На видео, которое попало в сеть можно увидеть, как смотритель зоопарка вылетает из вольера с дикими животными, но поскальзывается на мокром бетонном входе и падает, а бегемот приготовился его атаковать, оскалил свои огромные зубы. Но мужчина пытался защититься руками и ногами, чтобы не подпустить к себе разъяренное животное.

По итогу, сотрудник покинул вольер с легкими ушибами. На самом деле, бегемоты редко нападают на людей, но такие инциденты могут заканчиваться фатально. Бегемоты относятся к территориальному типу животных, поэтому они без колебаний нападают, когда чувствует угрозу.

"Курсор" писал ранее, что в Малави, расположенной в Южной Африке, произошла трагедия на воде, которая забрала жизнь 24 человек. В лодку с 34 людьми, которая пересекала реку Шире, что недалеко от границы с Мозамбиком, врезался большой бегемот.

Еще мы писали, что в заповеднике Капама бегемот незаметно подкрался к прайду львов, пьющих воду, а после бросился на них.