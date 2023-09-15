На юге Бразилии нашли останки одного из самых древних хищников на Земле

Обнаружены хорошо сохранившиеся череп, ребра и кости передних лап животного.

На юге Бразилии палеонтологам удалось обнаружить удивительную находку - останки динозавра Pampaphoneus biccai (пампафонея), который населял территорию Южной Америки более 265 миллионов лет назад.

Об этом пишет Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

По словам ученых, этот динозавр является одним из самых древних среди плотоядных. Во время раскопок были найдены хорошо сохранившиеся его череп, ребра и кости передних лап. Как известно, эти хищники хватали своих жертв острыми клыками и перекусывали благодаря мощным челюстям. В длину Pampaphoneus bicca был около трех метров, а вес составлял приблизительно 4 тонны.

Профессор Федерального университета Пампы Фелипе Пиньейру отметил, что эта находка поможет ученым получить более подробные сведения о том, как были устроены сообщества наземных экосистем незадолго до самого масштабного вымирания в истории планеты.

"Курсор" писал ранее, что на острове Уайт — самом большом у побережья Англии, расположенного в проливе Ла-Манш, археологи обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида панцирного динозавра.

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