Надвигаются сильные и затяжные магнитные бури: названы опасные даты

Магнитных бурь до конца месяца будет всего две, однако они будут сильными и затяжными.

Об этом сообщается на сайте Meteoagent.

Согласно календарю, который был составлен с помощью спутниковых систем NOAA и TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира, затяжные магнитные бури накроют Землю дважды — 8 по 10 февраля, а также с 19 по 21 февраля

По 9-бальной шкале К-индекс эти магнитные бури достигнут уровня 4. К-индекс — показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течении 3-часового интервала.

В такие дни чаще всего наблюдается общее ухудшение самочувствия, небольшие головные боли, сонливость, нарушение концентрации. А потому в дни магнитных бурь нужно более внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться. Физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.

В такие дни не стоит налегать на кофе, отдавайте предпочтение травяным чаям, пейте больше обычной воды. Питаться нужно полноценно, но не переедать. В рационе обязательны фрукты и овощи, крупы. От фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя стоит воздержаться.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.