Найдены останки летчика на месте падения бомбардировщика времен Второй мировой

Доступ к останкам американского солдата был максимально усложнен.

Водолазы-археологи обнаружили человеческие останки на месте исследования аварии американского бомбардировщика, разбившегося у средиземноморского острова Мальта в мае 1943 года.

Об этом пишет Live Science.

Научный анализ, проведенный Учетным агентством DPAA, подтвердил, что останки принадлежат сержанту ВВС США Ирвингу Р. Ньюмену, которому было 22 года, когда у базировавшегося в Ливии бомбардировщика B-24 Liberator возникла проблема с двигателем и он был поражен зенитным огнем во время бомбардировки южного края Италии.

Затем бомбардировщик попытался достичь Мальты – места аварийной посадки самолетов союзников, но бомбардировщик потерял мощность, когда приближался к острову. Девять членов экипажа самолета выжили после аварийной посадки на поверхность воды. Они пытались спасти Ньюмена, раненного зенитным огнем, но самолет затонул через несколько минут, забрав сержанта с собой.

Затонувший корабль сейчас лежит примерно в 1,6 километра от самой южной точки Мальты, примерно в 58 метрах под поверхностью воды.

Хотя первые погружения на затонувший самолет были совершены в 2018 году, останки Ньюмана не были найдены до июня этого года. Об этом рассказал морской археолог из Университета Мальты Тимми Гембин, возглавлявший обнаружившую останки Ньюмена команду дайверов.Фото: U.S. Air Force

Исследовательская программа морской археологии Мальтийского университета начала поиски обломков затонувшего бомбардировщика в 2015 году. В следующем году команда обнаружила затонувший самолет с помощью сонара, помогающего определить рельеф морского дна. Затем остатки бомбардировщика нанесли на карту с помощью гидролокатора на автономном подводном аппарате, а фотограммметрические изображения использовали для создания подробной 3D модели.

Место аварии являлось глубоким для аквалангистов, поэтому команда дайверов в последние погружения максимально использовала доступное время, используя дыхательные газы с большим количеством гелия и кислорода, чем обычно и технологию "rebreather" — оборудование, которое поглощает углекислый газ и перерабатывает другие газы. Но даже с этими мерами водолазы ограничились всего 45 минутами в день, работая над затонувшим самолетом. Поиски останков американского лётчика заняли два месяца: один в 2022 году и еще один в этом году.

Ньюмен был наводчиком на бомбардировщике, а раскопки его останков были "очень сложными из-за неровных краев и нестабильной природы места", по словам Гамбина. Водолазы также обнаружили 50-миллиметровый пулемет и другие артефакты, но пропавший летчик был главной целью проекта.

Во время Второй мировой войны B-24 Liberator был самым популярным американским бомбардировщиком (изготовлено более 18 000 экземпляров к концу войны). Первый был изготовлен в 1941 году, и он широко использовался во время бомбардировок Европы. Воды Мальты усеяны авариями любого вида и всех возрастов, но обломки B-24 Liberator выделяются.