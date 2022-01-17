НАСА обнаружило новую планету размером с Юпитер, которая в 120 раз больше Земли

Ученые говорят, что планета находится на расстоянии около 379 световых лет от Земли.

В галактике обнаружена новая планета с массой в три раза больше Юпитера.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Планета, получившая название TOI-2180 b, была обнаружена ученым Томом Джейкобсом с использованием данных, собранных спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Газовый гигант обращается вокруг своей звезды всего за 261 день — по сравнению с Юпитером, которому требуется около 12 земных лет, чтобы совершить путешествие вокруг нашего Солнца.

Том нашел TO1, приняв участие в инициативе Planet Hunter, которая изучает собранные данные. В феврале 2020 года он заметил что-то необычное и сообщил об этом двум ученым, которые позже подтвердили находку.

Ученые говорят, что планета находится на расстоянии около 379 световых лет от Земли и содержит около 105 земных масс элементов тяжелее водорода и гелия. Было подтверждено наличие около 4800 экзопланет, а еще миллиарды предположительно находятся в нашей галактике.

Объект был назван 7482 (1994 PC1) и имеет ширину более километра при высоте 1052 метра (3451 фут), что делает его больше, чем самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 830 метров (2723 фута). Однако он не представляет угрозы для Земли.

Ранее Курсор сообщал, что космический аппарат снял сразу две масштабные бури на Юпитере.

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