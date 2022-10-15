Неандертальцы и люди сосуществовали в Европе более 2 тыс лет, – ученые

09:50, Сегодня
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Фото: Pixabay

Ученые провели исследования и установили новые интересные аспекты жизни людей и неандертальцев. Они могли сосуществовать на территории Европы вместе до 3 тысяч лет.

Анализ десятков артефактов показывает, что они пересекались во Франции и северной Испании гораздо дольше, чем считалось ранее.

Об этом 15 октября сообщает журнал Scientific Reports.

По мнению ученых из Нидерландов и Великобритании, отличительные каменные ножи предполагают, что у них были общие примитивные технологии и, возможно, они даже скрещивались. Компьютерное моделирование показало, что эти два вида жили «бок о бок» от 1400 до 2900 лет.

Ведущий автор Игорь Джакович, аспирант Лейденского университета, заявил, что это первое свидетельство прямых столкновений «в любом региональном масштабе». Несмотря на свое коренастое телосложение и тяжелые брови, неандертальцы были удивительно похожи на людей и населяли Европу более 300 тысяч лет. Это примерно на 200 000 лет дольше, чем Homo sapiens бродил по Земле. Свидетельства о них исчезли около 28 тысяч лет назад.

Это подтверждает байесовскую продолжительность сосуществования между этими группами во время начального верхнего палеолита этого региона с использованием нового независимого метода и указывает на то, что наше понимание времени этих занятий может не страдать от существенных пробелов в записи. Сосуществование относительно формы прямого взаимодействия экспертам еще предстоит выяснить.

Недавние ископаемые данные свидетельствуют о том, что современные люди и неандертальцы могли сосуществовать на протяжении 5000–6000 лет. В настоящее время имеется мало доказательств их сосуществования на местном уровне. Трудно установить, когда эти два вида впервые появились и исчезли в этих районах.

Международная команда отсканировала набор данных из 66 неандертальских и современных человеческих реликвий из 17 археологических памятников, а также еще 10 неандертальских образцов. Исследователи использовали сложные статистические уравнения для оценки диапазонов дат и ответственных за это популяций.

Ранее «Курсор» сообщает, что международная группа исследователей под руководством палеоантрополога Виннипегского университета, доктора Мирьяны Роксандич присвоила новому прямому предку человека имени Homo bodoensis.

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