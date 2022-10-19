Неудачно приземлили воздушный шар: в Каппадокии погибли два туриста

Всего на момент аварии в корзине воздушного шара было 28 туристов и 2 члена экипажа.

В известном туристическом и историческом районе Каппадокии в турецкой провинции Невшехир произошла трагедия. В результате жесткого приземления воздушного шара два человека погибли, три — получили ранения.

Об этом сообщило губернаторство провинции Невшехир в Твиттере.

«Воздушный шар с регистрационным номером TC-BBR, принадлежащий частной компании, который вылетел из руин Зельве в районе Аванос нашей провинции (Невшехир – ред.) в 07:25 сегодня утром, совершил жесткую посадку в 08:50 в районе Киллик города Кавак, из-за неожиданного усиления ветра… В результате инцидента погибли два туриста из Испании, трое испанских туристов были травмированы», — говорится в сообщении.

Всего на момент аварии в корзине воздушного шара было 28 туристов и 2 члена экипажа.

Травмированные были доставлены в местные больницы, угрозы жизни нет. По факту инцидента начато судебное и административное расследование.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе между Афулой и Нацратом, в районе мошава Бальфурия, 20-летний мужчина выпал из воздушного шара и падая попал под колеса проезжавшего автомобиля.

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