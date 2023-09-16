Невеста бросила жениха в конце свадьбы из-за его невинной шалости

Она так его и не простила.

Женщина рассказала, почему бросила своего мужа прямо во время свадьбы. По ее словам, виной всему стала выходка любимого с тортом. Перед праздником она попросила жениха не смазывать ее лицо свадебным тортом, но он все равно это сделал.

Об этом пишет Independent.

Дело в том, что когда девушке было 17 лет, ее мама захотела уткнуть именинницу лицом в праздничный торт, потому что это семейная традиция. Она не хотела, но в результате поддалась на уговоры матери.

"Когда я задула свечи, мама толкнула мою голову в торт, и одно из украшений на торте порезало мне лоб", - написала пользовательница.

Этого было достаточно для серьезного кровотечения. Из-за этого день рождения девушки был испорчен, и после этого она долго не выходила из своей комнаты. Поэтому она предупредила любимого, что если он когда-нибудь сделает с ней что-то подобное, то она его бросит. Он тогда рассмеялся и судя по всему, не воспринял слова девушки всерьез.

"Мы подходим к торту, и когда я возвращаюсь к нему, он сгребает огромный кусок нашего свадебного торта и размазывает его мне по лицу", - написала невеста.

Все гости и семья начали смеяться над ней. В результате невеста сбежала и уехала с вечеринки на такси к другу.

"Моя семья и его семья уже несколько дней подрывают мой телефон, говоря, что я веду себя как ребенок, а мой муж хороший человек, и это была просто шутка", — сказала она.

Ранее "Курсор" писал о том, что супруги, впервые поцеловавшиеся на своей свадьбе, признались, как это повлияло на их любовь.