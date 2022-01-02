Независимое новостное агентство Гонконга закрывается из соображений безопасности

Гонконгский проект CitizenNews объявил поздно в воскресенье, что он закроется, чтобы «обеспечить безопасность всех», через три дня после того, как полиция национальной безопасности города провела рейд на другое независимое новостное агентство в Интернете по обвинениям в подстрекательстве к мятежу.

Об этом сообщает france24.com.

CitizenNews, внепартийная платформа, финансируемая краудфандингом, основанная в 2017 году группой ветеранов-журналистов, является одним из самых популярных новостных онлайн-агентств в Гонконге с более чем 800 тысячами подписчиков в социальных сетях.

За последний год он поглотил журналистов из других СМИ, поскольку власти ужесточили контроль над местной прессой Гонконга. Основные СМИ, такие как Radio Television Hong Kong, были захвачены проправительственными лидерами, а продемократическая газета Apple Daily была обвинена в угрозе национальной безопасности и вынуждена была закрыться.

Поздно вечером в воскресенье CitizenNews объявил «с тяжелым сердцем», что прекратит свою деятельность во вторник, а его веб-сайт закроется позже.

«К сожалению, мы больше не можем без страха претворять наши убеждения в реальность из-за кардинальных изменений в обществе за последние два года и ухудшения медийной среды», — говорится в заявлении.

Четверо соучредителей CitizenNews являются бывшими президентами Гонконгской ассоциации журналистов. 53-летняя ассоциация — одна из последних профессиональных групп, которая продолжает существовать после того, как более 50 организаций гражданского общества были распущены за последний год под.

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