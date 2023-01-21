Новый «тревожный» штамм гонореи впервые обнаружен в США

Департамент здравоохранения штата Массачусетс (США) объявил, что штамм гонореи, устойчивый к нескольким классам антибиотиков, недавно заразил местных жителей.

Об этом сообщает Live Science.

Это впервые, когда резистентность или сниженная реакция на пять классов антибиотиков была выявлена ​​при гонорее на территории США.

Известно, что гонорея — распространенная инфекция, передающаяся половым путем, вызываемая бактерией Neisseria gonorrhoeae. Со временем бактерия стала устойчивой к большинству антибиотиков, которые исторически использовались для ее уничтожения.

Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что «это только вопрос времени», когда бактерия станет устойчивой к единственному рекомендуемому в настоящее время лечению, антибиотику под названием цефтриаксон. При определенных обстоятельствах цефтриаксона все еще можно использовать другие антибиотики, но они широко не рекомендуются.

Клиники заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) в США, регулярно отслеживают устойчивые штаммы N. gonorrhoeae, проверяя реакцию насекомых на семь различных антибиотиков. К ним относятся препараты, которые в настоящее время и ранее использовались для лечения гонореи.

У одного из жителей Массачусетса обнаружили штамм, устойчивый к трем из этих препаратов и демонстрирующий «пониженную восприимчивость» к трем другим. Позже официальные лица обнаружили второй образец N. gonorrhoeae от другого человека, который, вероятно, проявляет такую ​​​​же устойчивость и такой же сниженный ответ на цефтриаксон.

Этот вывод был основан на генетическом анализе штамма. В ведомстве отметили, что «прямой связи» между двумя случаями гонореи не выявлено.

Несмотря на то, что штамм показал некоторую устойчивость к цефтриаксону, оба пациента были успешно вылечены рекомендованной дозой антибиотика. Тем не менее эти случаи по-прежнему вызывают тревогу, поскольку это первый штамм N. gonorrhoeae, обнаруженный в США, который проявляет устойчивость или пониженную чувствительность к шести из семи регулярно проверяемых антибиотиков.

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