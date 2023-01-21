Новый «тревожный» штамм гонореи впервые обнаружен в США

Департамент здравоохранения штата Массачусетс (США) объявил, что штамм гонореи, устойчивый к нескольким классам антибиотиков, недавно заразил местных жителей.
Об этом сообщает Live Science.
Это впервые, когда резистентность или сниженная реакция на пять классов антибиотиков была выявлена при гонорее на территории США.
Известно, что гонорея — распространенная инфекция, передающаяся половым путем, вызываемая бактерией Neisseria gonorrhoeae. Со временем бактерия стала устойчивой к большинству антибиотиков, которые исторически использовались для ее уничтожения.
Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что «это только вопрос времени», когда бактерия станет устойчивой к единственному рекомендуемому в настоящее время лечению, антибиотику под названием цефтриаксон. При определенных обстоятельствах цефтриаксона все еще можно использовать другие антибиотики, но они широко не рекомендуются.
Клиники заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) в США, регулярно отслеживают устойчивые штаммы N. gonorrhoeae, проверяя реакцию насекомых на семь различных антибиотиков. К ним относятся препараты, которые в настоящее время и ранее использовались для лечения гонореи.
У одного из жителей Массачусетса обнаружили штамм, устойчивый к трем из этих препаратов и демонстрирующий «пониженную восприимчивость» к трем другим. Позже официальные лица обнаружили второй образец N. gonorrhoeae от другого человека, который, вероятно, проявляет такую же устойчивость и такой же сниженный ответ на цефтриаксон.
Этот вывод был основан на генетическом анализе штамма. В ведомстве отметили, что «прямой связи» между двумя случаями гонореи не выявлено.
Несмотря на то, что штамм показал некоторую устойчивость к цефтриаксону, оба пациента были успешно вылечены рекомендованной дозой антибиотика. Тем не менее эти случаи по-прежнему вызывают тревогу, поскольку это первый штамм N. gonorrhoeae, обнаруженный в США, который проявляет устойчивость или пониженную чувствительность к шести из семи регулярно проверяемых антибиотиков.
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