Очередной вид редких животных вымирает из-за изменений климата

Самой серьезной угрозой для выживаемости носорогов считаются инвазивные виды животных и стихийные бедствия, — наводнения и пожары, что в последние годы все чаще бушуют в их среде обитания.

Как рассказал ученый из национального парка Читван, редкий вид индийских носорогов, который и так пострадал от рук браконьеров, теперь находится в опасности из-за глобального потепления.

Об этом сообщает газета The Guardian.

В статье сказано, что биологи начали борьбу за восстановление популяции этого вида еще с 1973 года.

Еще в 2015 году в непальском национальном парке Читван проживало 645 таких носорогов. Однако в период с 2016 по 2020 год вымерло около 100 особей.

Некоторые умирали от естественных причин, но были и те, кто не смог адаптироваться к изменениям климата. После проведенного расследования оказалось, что этот вид носорогов очень чувствителен к климату и погоде.

Как рассказал Пант, эти носороги играют большую роль в экологический системе парка и в пищевой цепочке. Кроме того, они привлекают множество туристов, а потому, если их не станет, экономика Непала сильно пострадает.

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