Около 100 человек в Нью-Йорке протестовали против антисемитизма

Около 100 человек собрались в Нью-Йорке в воскресенье, чтобы выразить протест против антисемитизма после нападения на двух евреев на прошлой неделе.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Илан Каганович и Блейк Завадский, который был одет в толстовку Армии обороны Израиля, подверглись нападению в Бруклине 26 декабря.Завадского ударили кулаком и облили кофе, а двух 21-летних спросили, почему они оказались рядом.

После происшествия двое евреев обратились к члену городского совета Нью-Йорка Инне Верниковой, которая организовала воскресную акцию протеста. Полиция Нью-Йорка сочла инцидент преступлением на почве ненависти и работает над установлением виновных.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter осудила нападение, назвав его отвратительным и неприемлемым. Протестующие несли через дорогу плакаты с надписью «Покончим с ненавистью к евреям» от пропалестинских активистов, устроивших контрпротест. Полиция Нью-Йорка зафиксировала 144 подтвержденных нападения на евреев в период с января по октябрь 2021 года из 416 преступлений на почве ненависти, совершенных в городе.

Ранее Курсор сообщал, что Нью-Йорк готов предоставить право голоса негражданам.

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