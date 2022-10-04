Пакистанских стюардесс возмутило требование носить нижнее белье — СМИ

18:25, Сегодня
Мировые новости, Общество
самолет в небе фото
Фото: pixabay.com

В руководстве Pakistan International Airlines считают, что не все сотрудники с должной щепетильностью относятся к своему внешнему виду.

Национальный авиаперевозчик Pakistan International Airlines выпустил руководство для своих проводников. Одно из правил компании вызвало возмущение сотрудниц.

Об этом сообщает пакистанское издание Firstpost.

Согласно сообщению, в руководстве авиакомпании считают, что не все сотрудники с должной щепетильностью относятся к своему внешнему виду. Это, по их мнению, портит впечатление не только о персонале, но и об авиаперевозчике в целом.

Отмечается, что в опубликованном официальном документе отдельным пунктом прописано ношение нижнего белья. Эта часть инструкции возмутила стюардесс.

«Представители Pakistan International Airlines публично признались, что в процессе составления новых рекомендаций для сотрудников были выбраны «неподходящие слова», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в мае генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг заявление о сексуальных домогательствах к стюардессе, нанятой SpaceX, которая работала на его частном самолете в 2016 году.

В 2018 году SpaceX выплатила женщине выходное пособие в размере 250 000 долларов в обмен на ее согласие не подавать иск.

Также Курсор информировал о том, что пакистанское телевидение уволило журналиста за визит в Израиль. Ахмед Курайши освещал события на Ближнем Востоке, включая израильско-палестинский конфликт, в течение десятилетий, в том числе более 20 лет в качестве журналиста, живущего в Пакистане. Он брал интервью у многих израильтян и даже писал колонки для израильских и еврейских изданий.

Но после нескольких дней подстрекательства со стороны бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и угроз в социальных сетях, Курайши оказался уволенным из собственной передачи на государственном телевидении и вызвал национальную дискуссию о том, должны ли Пакистан и Израиль установить дипломатические отношения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.