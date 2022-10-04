Пакистанских стюардесс возмутило требование носить нижнее белье — СМИ

В руководстве Pakistan International Airlines считают, что не все сотрудники с должной щепетильностью относятся к своему внешнему виду.

Национальный авиаперевозчик Pakistan International Airlines выпустил руководство для своих проводников. Одно из правил компании вызвало возмущение сотрудниц.

Об этом сообщает пакистанское издание Firstpost.

Согласно сообщению, в руководстве авиакомпании считают, что не все сотрудники с должной щепетильностью относятся к своему внешнему виду. Это, по их мнению, портит впечатление не только о персонале, но и об авиаперевозчике в целом.

Отмечается, что в опубликованном официальном документе отдельным пунктом прописано ношение нижнего белья. Эта часть инструкции возмутила стюардесс.

«Представители Pakistan International Airlines публично признались, что в процессе составления новых рекомендаций для сотрудников были выбраны «неподходящие слова», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в мае генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг заявление о сексуальных домогательствах к стюардессе, нанятой SpaceX, которая работала на его частном самолете в 2016 году.