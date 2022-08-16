Пентагон опубликовал видео отправки боеприпасов Украине

8 августа Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере одного миллиарда долларов. В него, в частности, вошли боеприпасы для HIMARS, ракеты AMRAAM и тысяча Javelin

Министерство обороны США показало процесс загрузки боеприпасов для Украины на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр в штате Делавер. Соответствующее видео Пентагон обнародовал в Twitter.

«Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет направляться в Украину в рамках программы по оказанию помощи в безопасности», — отметили в Минобороны США.