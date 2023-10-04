Первый дом на Луне планирует построить NASA в ближайшие 13 лет

Ученые рассказали, как будут строить жилье на спутнике Земли.

Ученые из NASA, космического агентства США, планируют возведение жилых сооружений на Луне в течение ближайших 17 лет. В настоящее время они активно сотрудничают со строительными технологическими компаниями и космическими архитекторами.

Об этом сообщает "New York Times".

Согласно планам, ученые намерены использовать лунную пыль и каменную крошку в качестве строительного материала для создания бетона, необходимого для первых строений на Луне.

"Мы находимся на решающем этапе, и в некотором смысле это похоже на последовательность мечтаний", - отметила директор по развитию технологий NASA, Ники Веркхайзер.

Лунная пыль крайне тонкая и взвешивается над поверхностью спутника Земли. Она является токсичной и абразивной, однако если на Земле можно строить дома, используя находящуюся здесь почву и минералы, исследователи надеются сделать то же самое в космическом пространстве.

До этого ученые рассказали, когда может состояться первый футбольный матч на Луне. Первый в истории футбольный матч на поверхности Луны может состояться уже в середине следующего десятилетия. К такому выводу пришли ученые из британского Института инженерии и технологий.

Еще ученые выяснили, что находится внутри Луны. Группа международных экспертов проанализировали различные данные, собранные за десятилетия разными космическими аппаратами. После этого они смоделировали Луну с разными видами ядра и пришли к выводу, что оно очень похоже на ядро нашей Земли.