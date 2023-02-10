Песах без мацы: популярная пекарня Нью-Йорка закрылась

Shatzer Matzohs, пекарня по производству мацы, которая десятилетиями завоевала преданных поклонников, возможно, не будет производить пресный хлеб в преддверии Песаха в этом году. Сейчас пекарня закрыта и незвестно, откроется ли к Песаху.

Об этом сообщает New York Jewish Week.

«На данный момент мы не печем», — заявила владелица пекарни.

Хозяйка сказала, что закрытие является «временным», но она не знает, что готовит будущее. Другой человек по номеру телефона Shatzer сообщил «Еврейской неделе» в последующем звонке, что фабрика может открыться перед Песахом, но она еще не начала выпекать, как это было бы в этот момент времени в предыдущие годы.

Раввин Давид Башевкин, писатель и директор по образованию православной молодежной группы NCSY, вспоминал, что маца этого бренда, которая производится на фабрике в бруклинском районе Кенсингтон, является «мацой моего детства».

«Для многих людей она имела репутацию лучшей пекарни по производству мацы в районе трех штатов», — сказал Башевкин.

Владелец не стал комментировать, почему фабрика закрывается, или историю компании. Американский еврейский историк Зев Элефф рассказал New York Jewish Week , что ему удалось найти рекламу компании в идишских газетах, которые датируются 1960-ми годами.

«Это был основной продукт», — сказал Элефф, президент Gratz College, еврейского учреждения за пределами Филадельфии. «Идея семейного владения и традиции была товаром. Это важное качество, и я думаю, что оно сейчас утеряно».

Shatzer Matzos производит круглую мацу, которая представляет собой ручную версию основного пасхального блюда, а ее производство контролируется с момента сбора урожая пшеницы.

«Услышать, что в этом году у нас не будет шацер-мацы, — это просто сокрушительная потеря. В моей семье мы ели их мацу круглый год. У моего отца до сих пор хранятся прошлогодние коробки Shatzer Matzoh», — сказал Башевкин.