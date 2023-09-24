Племя амазонок шокирующим способом убило мужчину, зашедшего на их территорию

Эксперт объяснил, почему этих людей нельзя винить за подобные действия.

Члены изолированного племени амазонок разорвали на части мужчину за то, что тот оказался на их территории.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам эколога Пола Розоли, эти общины испытывают страх перед посторонними и убивают их, если встречают. Он часто занимается организацией поездок в крупнейший тропический лес в мире, но всегда говорит, насколько это может быть опасным.

Он вспомнил об одном мужчине, который был сотрудником лесозаготовительной компании и работал в этом районе. Единожды он стал жертвой нападения, во время которого его преследовали в лесу дикие члены племени.

После того, как они заметили чужака, дикари начали стрелять из стрел, издавать боевой клич и бежать из леса. В это время вместе с мужчиной была его супруга, которой он сказал бежать к реке и плыть по Амазонке, потому что он уже не мог быстро передвигаться.

Со временем изуродованное тело мужчины нашли на пляже. Также местность была залита кровью.

"С него содрали кожу на животе, удалили яички, отрезали руки и раскрыли желудок, чтобы посмотреть, что он ест", – поделился он.

По словам эколога, для племени чужак кажется очень странным существом. Свою жертву они могли воспринять почти как научный образец. По этой причине они выпотрошили его "просто как рыбу".

Эксперт считает, что племена нельзя винить за подобное, потому что известно о временах, когда они тоже были жертвами преследования.

"Предупреждения передавались от поколения к поколению. Бабушки и дедушки говорили своим внукам: "Прежде чем я умру, помни, что если эти посторонние достанутся до тебя, ты умрешь – поэтому сначала убей их", – добавил он.

«Курсор» ранее писал о самом изолированном племени на планете.