Племянник Хаменеи поддержал протесты с целью свержения режима в Иране

Мухаммад Мурадхани, племянник верховного лидера Али Хаменеи, сообщил о поддержке протестующих в Иране и рассказал, когда будет свергнут режим.

В Иране продолжаются массовые протесты, начавшиеся после смерти курдской девушки Мехсы Амини. Участники «протеста хиджабов» противостоят иранским службам безопасности, поддерживающим правящий режим. Уже сотни людей убиты, тысячи получили ранения в результате жестокого подавления протестов и репрессий в Тегеране.

Об этом сообщает Maariv.

Мировые страны наблюдают за протестами и пытаются оценить, как далеко может зайти иранский народ. А в это время Мухаммад Мурадхани, племянник верховного лидера Али Хаменеи, сообщил о поддержке протестующих. Он рассказал о некоторых обстоятельствах митингов и о возможном падении режима.

Родственник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи дал интервью каналу «Аль-Арабия» 15 декабря. Мухаммад Мурадхани заявил, что «есть много родственников, которые выступают против политики иранского режима в последние годы, но они не могут выйти на улицу, чтобы продемонстрировать или выразить свое мнение».

По его словам, «если Хаменеи умрет, этот режим долго не продержится». Мурадхани пролил свет на семейное положение Хаменеи и сказал, что «его мать разорвала все отношения с братом с 2009 года», когда вспыхнул протест «Зеленого движения» по итогам выборов в стране.

Известно, что родственные связи Хаменеи не играют для него никакой роли. Ранее племянницу верховного руководителя Ирана Али Хаменени, правозащитницу Фариду Мурадхани приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Ранее Курсор писал, что здоровье верховного лидера Ирана ухудшается.

Также сообщалось, что Иран призывает к серьезному подходу к ядерным переговорам. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в субботу призвал обе стороны к «серьезному» подходу на предстоящих ядерных переговорах.