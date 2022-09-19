Похороны завершены: гроб с телом королевы Елизаветы II опустили в королевский склеп

Гроб королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, что стало завершением панихиды. Гарри и Меган Маркл, не сдержавшая слезы, сидели вдалеке от остальной семьи.

Под конец службы, состоявшейся 19 сентября, самый высокопоставленный чиновник в британском королевском дворе Лорд Чемберлен сломал жезл, известный как «жезл власти», а экс-глава британской внутренней секретной службы МИ-5 Эндрю Паркер положил его на гроб покойной. Этот ритуал символизирует окончание его службы монарху.

«Посреди нашего быстро меняющегося и часто беспокойного мира ее спокойное и достойное присутствие вселило в нас уверенность, чтобы смотреть в будущее, как и она, с мужеством и надеждой», – сказал английский священник Дэвид Коннер перед 800 скорбящими, собравшимися в часовне, и добавил, что королева была человеком «чья несложная, но глубокая христианская вера принесла так много плодов».

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Журналисты утверждают, что во время похорон принц Гарри и его жена Меган Маркл сидели далеко от остальной королевской семьи. Пока Чарльз III, его жена Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и другие члены семьи сидели в первом ряду, бывшие герцоги Сассекские расположились в конце второго ряда.