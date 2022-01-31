Полиция Чикаго арестовала мужчину, подозреваемого в акте вандализма в синагоге

Полиция Чикаго арестовала мужчину, после того как синагога Хабад в Чикаго и ряд других еврейских учреждений подверглись актам вандализма в минувшие выходные.

Лига обеспокоенных граждан (CCL), группа членов еврейской общины в Чикаго, которые работают над обучением членов общины оказанию первой помощи и самообороне, сообщила, что несколько инцидентов были направлены против еврейских учреждений вдоль Девон-авеню в районе Уэст-Ридж города.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В субботу утром на двух еврейских предприятиях «Кол-Тув» и «Тель-Авивская пекарня» были разбиты окна. В синагоге в этом районе также были разбиты окна.

Также на студента ешивы напал мужчина, которого назвали выходцем с Ближнего Востока, сообщает CCL. Пострадавший был доставлен в службу неотложной медицинской помощи Хацалы. Сообщается, что он не получил серьезных травм.

Обо всех инцидентах было сообщено в полицейское управление Чикаго, которое ведет активное расследование.

Дебра Сильверштейн, из 50-го округа Чикаго, написала в обновлении общественной безопасности, что пока неясно, связаны ли эти инциденты или нет, и были ли они совершены одним человеком или группой людей.

«Эти инциденты особенно огорчают, поскольку они происходят всего через несколько дней после Дня памяти жертв Холокоста и в свете тревожного роста антисемитизма по всей стране», — написал Сильверстайн. «Я хочу заверить всех, что город Чикаго твердо стоит на стороне еврейской общины. Полиция очень серьезно относится к этим инцидентам, как и я, и все руководство города. Ненависти нет места в этом районе, и фанатизм недопустим».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что еврейские группы в Канаде возмущённы использованием нацистской символики на протестах.

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