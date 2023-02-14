Полиция Китая начала привлекать белок к поиску наркотиков

В китайском городе Чунцин решили создать «хвостатый отряд», который будет помогать сотрудникам полиции бороться с наркоторговцами. В этот отряд будут входить евразийские рыжие белки. Об этом пишет Express. Шесть хвостатых животных обучены вынюхивать наркотические вещества, их будут привлекать в таких местах, куда не могут добраться собаки. Зверьки уже успешно завершили «обучение» и скоро приступят к выполнению своей работы. Китайские правоохранители отметили, что белки быстро обучаются, а маленькие размеры позволят им проникать в места, недоступные более крупным животных, например, в логистические склады. В результате «беличий спецназ» станет частью элитного отдела по борьбе с наркотиками города на юго-западе Китая.

По словам полицейского кинолога Инь Цзинь, которая возглавила команду, обучающую отряд белок, животные «отлично справляются» с тестами на обнаружение наркотиков. В ходе обучения кинологи научили их царапать подозрительные коробки и упаковки своими когтями, что должно помочь инспекторам об обнаружении возможного тайника с наркотиками.

Инь отмечает, что у евразийских рыжих белок весьма острое обоняние, а потому они идеально подходят для этой работы.

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