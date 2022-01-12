После смертельного пожара в Бронксе еврейская община помогает пострадавшим продуктами

Среди еврейских групп, пришедших на помощь, были добровольцы из Шомрима, организации общественной безопасности и помощи

Ортодоксальные еврейские группы мобилизовались, чтобы помочь жителям высотного многоквартирного дома в Бронксе, штат Нью-Йорк, после утреннего пожара в воскресенье, унесшего жизни 17 человек, восемь из которых дети, в результате того, что называют самым страшным пожаром в Нью-Йорке более чем за 30 лет.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Помимо тех, кто погиб, десятки других людей остаются в больницах с травмами, полученными во время эвакуации, и сотни остались без крова. По словам городских властей, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.

Среди еврейских групп, пришедших на помощь, были добровольцы из Шомрима, организации общественной безопасности и помощи, а также сотрудники Masbia Soup Kitchen, которые базируются в хасидском районе Боро-Парк в Бруклине, штат Нью-Йорк.

В воскресенье они зашли в местный супермаркет и купили предметы первой необходимости на сумму почти 5000 долларов, такие как зубные щетки, зубная паста, мыло и шампунь, а также печенье, энергетические напитки. и бутылки с водой. Они доставили вещи на перевалочный пункт для тех, кто потерял свои дома в результате пожара.

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