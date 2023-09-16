Последняя страна ЕС, граничащая с рф, ввела запрет на въезд для авто с российскими номерами

Новые ограничения вступают в силу уже с завтрашнего дня.

Власти Польши сообщили о том, что закрывают въезд для авто с российскими номерами. Запрет вступает в силу с 17 сентября. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Об этом пишет Niezalezna.pl.

Он уточнил, что введенный запрет касается как жителей россии*, так и других стран, что передвигаются на автомобилях с российскими номерами. То есть любой автомобиль, зарегистрированный в россии, не сможет въехать в Польшу.

Таким образом все транспортные средства, зарегистрированные в россии и имеющие российские номерные знаки, которые с воскресенья, 17 сентября, появятся на польских пограничных переходах, будут возвращены в страну, не входящую в ЕС, из которой они прибыли, независимо от того, россия это или другая страна.

Более того, не будет иметь значение тот факт, является водитель гражданином рф или нет.

"Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных", — отметил Каминьский.

Ранее "Курсор" писал о том, что премьер-министр Польши Моравецкий предупредил об угрозе для НАТО со стороны «вагнеровцев». Боевики «вагнера» начали обучать солдат белорусской национальной армии, что побудило Польшу перебросить более 1000 военнослужащих ближе к границе.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!