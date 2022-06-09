Поставки товаров из США в россию рекордно упали

Отмечается, что по итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России по совокупному товарообороту.

Федеральная таможенная служба россии* приостановила публикацию ежемесячных данных о внешней торговле страны. Данные за февраль и последующие месяцы не публикуются.

«Данные по внешней торговле США публикуются с задержкой более чем на 30 дней. Поставки российских товаров в США в апреле снизились на 24% по сравнению с мартом, но оставались относительно высокими — $2,08 млрд. Для сравнения, в прошлом году США импортировали российских товаров в среднем на 2,47 млрд долларов в месяц», — говорится в статье.

При этом в структуре американского экспорта в Россию в апреле обнулились поставки по ряду промышленных и транспортных категорий: судовые и морские принадлежности ($1,1 млн. в апреле, $1,6 млн. в феврале), поршневые двигатели внутреннего сгорания ($0,2 млн. в марте, $6,9 млн. в феврале), туннелепроходческие машины, буровые установки и свайное оборудование ($1,2 млн. в марте, $9,3 млн. в феврале).

Экспорт легковых автомобилей составил $0,1 млн ($3,3 млн в марте, $27,1 млн в феврале), а сельскохозяйственной техники — $0,08 млн ($1,5 млн в марте, $9,2 млн в феврале).

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.