Повышение уровня моря может привести к исчезновению целых стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что целые страны могут исчезнуть в результате повышения уровня моря.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Общества, проживающие в низменных районах, и целые страны могут исчезнуть с лица Земли. Мы можем стать свидетелями массового исчезновения целых народов в библейских масштабах, отметил он.

Вскоре человечество будет наблюдать все более ожесточенную конкуренцию за пресную воду, землю и другие ресурсы. Последствия повышения уровня моря уже становятся новыми источниками нестабильности и конфликтов, – заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном последствиям повышения уровня моря для глобального мира и безопасности.

По его словам, в некоторых странах, таких как Фиджи, Вануату и Соломоновые Острова, повышение уровня моря уже привело к массовому переселению людей. В Северной Африке соленая вода проникает в почву и смешивается с пресной, что приводит к гибели урожая.

Гутерреш отметил, что согласно данным Всемирной метеорологической организации, в XX веке в среднем глобальный уровень моря повышался быстрее, чем в любой другой век за последние 3 тысячи лет. При этом Мировой океан нагревался быстрее, чем за последние 11 тысяч лет.

Если средняя глобальная температура вырастет на 2 градуса, повышение уровня моря может ускориться вдвое, а дальнейший рост температуры приведет к экспоненциальному повышению уровня Мирового океана, обавил он.