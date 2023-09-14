Появилась "самая тяжелая для чтения книга" в истории

Она имеет специфическую особенность, продемонстрированную на фото.

В Великобритании состоялся выпуск книги, объявленной самой трудной для чтения в истории.

Об этом сообщает Daily Star.

Произведение получило название From the Margins. Каждое слово книги напечатали на полях страниц, что является полной противоположностью классическим книгам и создает дискомфорт у читателя.

Идея принадлежит историку, писателю, телеведущему, кинорежиссеру и профессору Дэвиде Олусога. Он решил рассказать об историях маргинализированных людей, живущих с ВИЧ, гепатитом С и раком, чтобы продемонстрировать неравенство по поводу здоровья в Великобритании.

"Человеческие общества всегда были неравными, и люди всегда проявляли тенденцию отступать от болезней и недугов. Богатым и людям с хорошими связями всегда был предоставлен доступ к уходу и лечению, в которых бедным и маргинализированным людям было отказано. Люди вытесняются на обочину из-за своего социального класса, расы, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или бедности, и когда эти люди сталкиваются с болезнями, это приводит к усилению неравенства по поводу здоровья. Исторические модели неравенства и маргинализации не остались в прошлом. Они влияют на жизнь и формируют результаты в нашем обществе прямо сейчас, даже в этом столетии", – сказано в предисловии.

Также «Курсор» сообщал, что в Великобритании выпустили книгу-пародию на мемуары принца Гарри.