Пожары в Колорадо прекратились благодаря снегопадам

Местные жители начали возвращаться в свои дома.

В американском штате Колорадо обильные снегопады привели к прекращению крупных лесных пожаров. Об этом накануне сообщили СМИ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Об этом пишет Голос Америки.

«Снегопад помог потушить крупные лесные пожары, бушевавшие в Колорадо перед Новым годом. В ночь на субботу в регионе, где бушевали пожары, выпало 15 дюймов снега», — говорится в докладе.

После резкого изменения погоды местные жители начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить ущерб, нанесенный пожаром.

Ранее мы писали, что исследователи из США рассказали, как грандиозные пожары повлияли на климат Земли. Среди исчезнувших видов были шерстистые мамонты, огромные бизоны и древние предки современных лошадей.

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