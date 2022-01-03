Пожилую женщину-еврейку из Франции избили и ограбили в ее парижской квартире

Еще одна пожилая французская еврейка, живущая одна в собственном доме, подверглась жестокому ограблению на почве антисемитизма.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Атака произошла 13 декабря, согласно заявлению BNVCA, независимой организации, которая помогает жертвам антисемитского насилия во Франции. Двое несовершеннолетних, примерно 16-17 лет, позвонили в дверь квартиры своей жертвы, представившись сотрудниками службы безопасности дома.

Когда 74-летний пенсионерка открыла дверь, двое нападавших ворвались внутрь. Затем они подвергли свою жертву серии сильных ударов, а затем связали ее и приказали сообщить, где она хранила свои украшения. В течение следующих часов один из нападавших обыскал квартиру, в то время как другой охранял жертву, неоднократно бил ее и закрывал ей рот липкой лентой, чтобы заглушить ее крики.

Присвоив все драгоценности своей жертвы, двое нападавших скрылись, оставив ее с синяками на лице и ногах и в состоянии сильного шока. BNVCA заявило, что еврейское происхождение жертвы было раскрыто нападавшим по мезузе, прикрепленной к косяку двери ее квартиры в 19-м округе Парижа.

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