Премьер Британии рассказал, почему рф нельзя исключить из G20

Из-за войны, которую *российская федерация продолжает на территории Украины, а также ядерного шантажа, Владимир Зеленский призвал мировых лидеров во время саммита G20 исключить рф из своего состава. Но премьер -министр Британии Риши Сунак объяснил, почему это невозможно.

Об этом он рассказал во время выступления на саммите СОР27 в Египте.

По его словам, несмотря на призывы западных политиков, россию нельзя выгнать из «Большой двадцатки», потому что это более широкая группа стран, работающая по принципу консенсуса. Страну-агрессора невозможно исключить из этой группы таким способом, как из G7.

Также Риши Сунак сказал, что Великобритания сотрудничает с другими мировыми лидерами по G20 и передает им четкий сигнал о том, что любые угрозы, касающиеся применения ядерного оружия, являются недопустимыми.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины обратился к участникам саммита G20 и озвучил свою формулу мира с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!