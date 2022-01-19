Президент Украины попросил Беннета выступить посредником в отношениях с Россией

Когда в октябре стало известно, что Беннет собирался навестить Путина в Сочи в том же месяце, Киев обратился в Иерусалим с просьбой о помощи премьер-министра.

Президент России Владимир Путин отклонил предложение премьер-министра Нафтали Беннета провести саммит для посредничества между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает jpost.com.

Когда в октябре стало известно, что Беннет собирался навестить Путина в Сочи в том же месяце, Киев обратился в Иерусалим с просьбой о помощи премьер-министра в посредничестве с Москвой.

Беннет поднял тему Украины на встрече с Путиным в Сочи, предложив помощь в предотвращении кризиса между странами. После того, как российская сторона заявила, что это не имеет значения, на этом все и закончилось — Израиль больше не мог быть посредником.

С тех пор Израиль не играл никакой роли в российско-украинском кризисе. Израиль избегал какого-либо публичного участия в ситуации, которая обострилась в последние недели. Беннет и Путин разговаривали по телефону на прошлой неделе, и в показаниях Кремля – но не в Израиле – говорилось, что Беннет спрашивал о переговорах России с США и их союзниками по НАТО по конфликту в Украине.

Точно так же после телефонного разговора между министром иностранных дел Яиром Лапидом и госсекретарем США Энтони Блинкеном в этом месяце в американском заявлении подчеркивались «риски дальнейшей российской агрессии против Украины, но в израильском заявлении конфликт не упоминался. Украина впервые предложила Израилю использовать свои хорошие отношения с ней и Россией для развития диалога между странами, переживающими кризис, в апреле 2021 года.

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