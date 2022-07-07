Принц Уильям оконфузился перед камерами и сказал матерное слово

Принц Уильям, герцог Кембриджский на днях попал в конфузную ситуацию и едва не произнес на публике матерное слово, но трансляция оборвалась.

Во вторник, 5 июля, принц Уильям на теннисном турнире Wimbledon едва не сказал матерное слово, когда его любимый спортсмен допустил ошибку во время игры, но в последний момент трансляция оборвалась.

Этот момент попал на видео.

На кадрах видно, как герцог Кембриджский нервно поправляет свой галстук и в момент, когда его любимый спортсмен делает ошибку в игре начинает произносить «No, no, no, f*ck», но на последнем слова трансляция оборвалась. Однако поклонники догадались, что именно хотел сказать принц Уильям, ведь он успел произнести первую букву матерного слова.

Отметим, что членам королевской семьи запрещается использовать на публике нецензурные слова, ведь это нарушение королевского протокола. Но поклонники герцога Кембриджского совсем не осудили его за такое проявление эмоций, отметив в комментариях, что он обычный человек, а значит ему тоже можно ругаться.

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