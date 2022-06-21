Прогноз погоды в Израиле на 22 июня: переменная облачность, осадки

В утренние часы, в основном на севере и на Прибрежной равнине, ожидается дождь. Ожидается, как уверяют синоптики, небольшое потепление.

Согласно прогнозам синоптиков, 22 июня ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен дождь. Кроме того, температура воздуха немного поднимется. Она станет чуть выше, чем характерно для сезона.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +25°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +36°С днем, +22°С ночью;

Тверия: ясно, +34°С днем, +22°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 19 июня составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 27°С. Сильное волнение, высота волн 140-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 27°С. Сильное волнение, высота волн 140-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Сильное волнение, высота волн 140-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Сильное волнение, высота волн 140-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.

Ранее наш сайт сообщал, что в ранее стабильной Восточной Антарктиде зафиксировано первое обрушение шельфового ледника.

Кроме того, Курсор писал, что ученые рассказали, как редкие виды животных приспосабливаются к вымиранию лесов.

Еще напомним, что арктические льды утончается с пугающей скоростью.