Произойдут ли какие-то изменения на планете, если она остановится на 5 секунд

Ученые подчеркивают, что Земля не должна прекратить свое движение следующие несколько миллиардов лет, но нужно знать, к чему готовится, в случае, если это произойдет намного раньше.

Наша планета вращается вокруг своей оси и совершает полный оборот за сутки, в результате чего у нас есть день и ночь. Но ученые решили предположить, что будет с человечеством и Землей в целом, если она остановится на 5 секунд.

Об этом сообщает издание What If.

Исследователи говорят, если планета внезапно остановится, хоть и на такое короткое время, это будет иметь разрушительные последствия. В первую очередь, начнутся сильные ветра, при чем не просто сильные, а мощные штормы. Но их сила будет различаться в зависимости от месторасположения. На экваторе Земля вращается быстрее всего, значит там скорость ветра будет достигать 1670 км/ч и такой ветер убьет все живое. А вот в Новой Зеландии или Франции ветер будет немного слабее, его скорость достигнет где-то 1180 км/час, но это все равно сильнее любого шторма.

Ученые говорят, что такие ветра уничтожат все. Но это будет не одна опасность, с которой предстоит столкнуться человечеству. Если планета остановится, то это спровоцирует массивные цунами. Спустя 5 секунд остановки, Земля снова вернется в прежнее движение, а вода обрушится на весь мир.

Единственным безопасным местом, как отмечают эксперты, могут быть Северный или Южный полюса, потому что там будут более-менее слабые ветра. Но в любом случае, последствия будут катастрофические для всей планеты.

Но ученые успокаивают, что в ближайшие несколько миллиардов лет ничего подобного произойти не должно.

«Курсор» писал ранее, какой будет планета Земля через 250 миллионов лет.