Пропавший 30 лет назад астероид скоро приблизится к Земле - насколько он опасен

Расстояние между ним и планетой составит 6,3 млн км.

Исследователи предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида, которому присвоили название 349507 (2008 QY). Его диаметр оценивают в 1,2 км.

Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

Астероид сблизится с Землей 3 октября 2023 года со скоростью более 20 километров в секунду. Расстояние между ним и планетой составит 6,3 млн км. Эксперты пояснили, что потенциально опасными считаются тела, проходящие в пределах 7,5 млн км от Земли.

Интересно, что этот астероид был открыт в сентябре 1989 года. Но затем он пропал из поля зрения ученых более чем на 30 лет. Его заметили снова только в феврале текущего года.

Орбита астероида пересекает орбиту Земли. Однако, по словам специалистов, это не означает, что два объекта непременно столкнутся.

"Курсор" писал ранее, что недавно обнаруженная комета C/2023 P1 уже сейчас стала видна в некоторых частях мира. Менее чем через месяц после ее открытия комету уже можно увидеть на ночном небе, хотя для этого потребуется бинокль.