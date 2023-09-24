Пропавшую двухлетнюю девочку нашли в глухом лесу

Она там провела несколько часов.

В американском штате Мичиган родители заявили об исчезновении двухлетней девочки. К счастью, спустя несколько часов ее нашли спящей в глухом лесу в компании двух собак, одна из которых стала для малышки «подушкой», а другая охраняла ее сон.

Об этом сообщает The Insider.

Уточняется, что родители бросились на поиски дочери около восьми часов вечера, сразу обратившись в полицию. По их словам, они не уследили за девочкой и не заметили как она вместе с их собаками вышла за ограду дома. Сотрудники полиции вместе с местными жителями, включая добровольцев из соседнего с Мичиганом штата Висконсин, начали исследовать местность в поисках ребенка.

Спустя четыре часа с момента начала спасательной операции девочку обнаружили в пяти километрах от дома в глухом лесу, где она сладко спала, свернувшись калачиком вместе со своими питомцами. Ее тут же доставили в больницу, но по словам лейтенанта Джаннунцио, она совершенно не пострадала в лесу и даже не успела испугаться.

Ранее "Курсор" писал о том, что стали известны новые подробности исчезновения американских девочек в Израиле. Полиция нашла двух девочек из США, которые вместе с матерью приехали в Израиль на каникулы и не были возвращены женщиной в указанный срок. Отец уже встретился с дочерьми в полицейском участке.