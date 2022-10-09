Противодействовали Китай и россия: в ООН гражданская авиация согласовала план выбросов к 2050 году

Международные авиаперевозки поставлены перед «желаемой» нулевой целью к 2050 году. Китай и россия* выступили против, а также противодействовали решению международной организаций гражданской авиации группы (ICAO) в ООН.

Соглашение подписали министры транспорта на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, Канада.

Об этом сообщает 9 октября ВВС.

В настоящее время нет жизнеспособной технологии для устранения выбросов самолетов, а авиакомпании и правительства в ICAO не рассматривали возможность сокращения самих полетов. Авиакомпании в основном решили использовать схемы компенсации выбросов углерода, которые подвергались резкой критике, для достижения своих климатических целей.

Группа стран с преимущественно высоким уровнем дохода, называющая себя «коалицией климатических амбиций», настаивала на цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, несмотря на оппозицию России и Китая. Промышленно-торговая организация IATA также поддержала эту цель, проигнорировав сообщения о возражении со стороны китайских авиакомпаний. На подготовительном совещании авиационного органа ООН нетто-ноль был выдвинут на трехгодичную ассамблею ICAO в Монреале к июлю 2050 года.

На ассамблее министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что цель «достижима, если будут действовать». Он призвал ассамблею «полностью вовлечь ICAO в мировую борьбу с изменением климата».

Китай использовал аргумент климатической справедливости. Его делегация заявила, что достижение нулевого уровня выбросов «приведет к дискриминационным рыночным искажениям в ущерб развивающимся странам». КНР решительно выступает против «попыток развитых стран передать свою ответственность за сокращение выбросов развивающимся государствами». Представитель россии заявил, что цель «без сомнения ляжет непосильным бременем на отрасль».

Ранее «Курсор» сообщал, что гражданский пилот рассказал, какое будущее ждет авиацию в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!