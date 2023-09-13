Прожил почти столетие: во Флориде поймали 420-килограммового аллигатора

Длина рептилии составила более 4 метров.

На озере недалеко от Орландо (Флорида, США) капитан береговой охраны Кевин Бротц заметил в водоеме гигантского аллигатора, с которым его команда сражалась около четырех часов. Рептилию в конце концов убили и доставили на берег.

Об этом пишет Live Science.

Длина аллигатора составляла 4 метра, а возраст предположительно около 90 лет. Это второй по величине аллигатор из тех, которые когда-либо были пойманы на территории штата. Весила рептилия почти 420 килограммов.

По словам Кевина Бротце, ловля на этого аллигатора стала для него "совершенно особенной", несмотря на то, что ранее он принимал участие в сотнях подобных охотах. Рептилию убили в рамках программы по добыче аллигаторов Флориды, которая проводится с 1998 года. Дело в том, что на территории штата обитает около 1,3 миллиона аллигаторов, а охота на них позволяет держать их популяцию под контролем.

Местные власти разрешают охоту с августа по ноябрь, выдавая специальные жетоны. Их владельцы имеют право убить двух хищников. В прошлом году в рамках этой программы были убиты почти 8 тысяч рептилий.

"Курсор" писал ранее, что в штате Луизиана (США) во время туристической прогулки по водоему на лодку с пассажирами запрыгнул огромный аллигатор, пытаясь на нее взобраться. Этот момент попал на видео.

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