Психологи рассказали, что нельзя делать после разрыва отношений

Есть вещи, которые точно не стоит делать после расставания с партнером.

Многие люди довольно болезненно переносят разрыв отношений и в таком нестабильном эмоциональном состоянии могут допустить ошибки и еще больше усугубить ситуацию. В связи с этим, психолог и взялась предостеречь.

На этот счет высказалась психолог Евгения Шевченко в Instagram.

По ее словам, есть целый список вещей, которые не следует делать после расставания с любимым человеком. В частности, не рекомендуется следить за бывшим партнером в соцсетях или в реальной жизни, продолжать быть вместе в одном кругу друзей, проекте, писать как можно чаще, объясняя это тем, что вы остались друзьями. Всего этого делать не нужно, особенно думать, что вы истинные духовные родственники, и что вы единственный/единственная, кто может понять бывшего партнера.

Также, к примеру, не стоит плохо говорить о бывших партнерах и возвращать вещи лично - лучше попросить друзей или знакомых, или воспользоваться услугами почты. Переключаться после разрыва сразу на отношения с другим человеком и представлять, как партнер страдает, тоже будет ошибкой. А потому не спешите регистрироваться на всех сайтах знакомств, ведь это также плохо, по мнению психолога, как если убиваться горем и постоянно думать: "А что, если он/она все поймет?".

Ранее "Курсор" писал о том, что психологи рассказали о самом сложном этапе в отношениях пары, на котором многие расстаются.