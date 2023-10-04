Пять лучших направлений Европы, куда можно отправиться этой зимой

Для тех, кто планирует отправиться на зимний отдых в Европу, есть несколько удивительных направлений, которые порадуют путешественников комфортной температурой, красивой природой и и уникальной атмосферой.

Об этом пишет Express.

Группа исследователей из Club Med провела анализ среднего количества солнечных часов, уровня осадков и температуры воды в различных регионах Европы и определила топ-5 лучших зимних направлений:

Фару (Португалия).

В этом городе в зимнее время в среднем бывает шесть солнечных часов в день, а средняя температура моря составляет 17 градусов. А еще столица региона Алгарве предлагает туристам множество достопримечательностей, включая красивый Старый город, где можно скоротать дождливый день.

Марбелья (Испания).

Это самое солнечное зимнее место в Испании, где в среднем бывает шесть часов солнечного света в день в холодное время года. Город славится своими песчаными пляжами на побережье Средиземного моря общей протяженностью около 27 километров и расположенными поблизости горами Сьерра-Бланка.

Афины (Греция).

В зимнее время в греческой столице обычно бывает всего девять дождливых дней в месяц, а температура моря находится на уровне 16 градусов, поэтому город пользуется популярностью среди путешественников.

Палермо (Италия).

Кулинарная столица Сицилии представляет собой идеальное место для посещения в зимние месяцы. Здесь в среднем бывает всего 11 дождливых дней за зиму, поэтому город обычно радует солнечной погодой, даже при умеренном падении температуры.

Дубровник (Хорватия).

В прибрежном хорватском городе зимой, как правило, бывает всего девять дождливых дней. Это отличное время для знакомства со Старым городом, наслаждаясь отсутствием летних толп туристов.

"Курсор" писал ранее, что путешествия в осенний период имеют ряд преимуществ, в частности туристов становится меньше, а из-за снижения жары, проводить время на свежем воздухе становится более приятным. Эксперты выделили пять стран, куда можно отправиться на уик-энд по доступным ценам.