Ребенок спас утопающего по методу, который увидел в знаменитом сериале

Порой просмотр интересных фильмов может даже принести пользу.

На этой неделе во Флориде (США) 12-летний американец Остин Макмилланом спас жизнь человека, использовав технику искусственного дыхания, которую увидел в популярном сериале. Он не мог оставить мужчину тонуть.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Мальчик отдыхал у бассейна со своим психотерапевтом, они соревновались, кто дольше сможет задержать дыхание под водой. И тут мужчина начал тонуть - Остин заметил, что тот, находился под водой около пяти-шести минут, и мальчик понял, что это слишком долго.

Тогда Остин прыгнул в воду, схватил утопающего и донес его до ступенек бассейна, после чего начал звать на помощь. Рядом никого не оказалось и Остин начал сам делать пострадавшему искусственное дыхание. Позже ребенка спросили, где он научился навыкам оказания первой помощи, на что он ответил, что при просмотре сериала "Очень странные дела".

Ранее "Курсор" писал о том, что 5-месячная малышка проглотила иголку, которая проколола ее сердце - ребенок чудом выжил. Игла для вышивания была найдена в сердце пятимесячной девочки после того, как у нее дома начались судороги. Обеспокоенные родители малышей срочно доставили ее в больницу после того, как ее начало бесконтрольно трясти и она потеряла сознание.

Также мы сообщали, что в районе Ашкелона в бассейне утонула годовалая девочка. Медики пытались реанимировать ребенка с помощью сердечно-легочной реанимации, однако, в итоге были вынуждены констатировать смерть.