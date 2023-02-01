Редчайшая зеленая комета сегодня приблизится к Земле на пике яркости

12:08, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Последний раз эта комета пролетала сквозь солнечную систему 50 тысяч лет назад.

Зеленая комета под названием ZTF сегодня приблизится к Земле впервые со времен ледникового периода.

Об этом сообщает Science Alert.

Зеленая комета, которая в последний раз проходила через внутреннюю часть Солнечной системы около 50000 лет назад, будет в это время наиболее яркой. Она приблизится к нашей планете на расстояние 42 миллиона километров 1 февраля, что составляет примерно треть расстояния между Землей и Солнцем.

Как и другие кометы, ZTF имеет потрясающий зеленый оттенок, хотя наблюдатели могут не заметить этого невооруженным глазом.

Секрет зеленого свечения кометы заключается в молекуле, называемой двухатомным углеродом, говорят ученые.

Впервые ледяное небесное тело под названием C/2022 E3 (ZTF) было замечено на ночном небе в марте 2022 года. Уже в конце декабря этого же года учитель естественных наук на пенсии и астрофотограф Дэн Бартлетт смог ее сфотографировать из своего дома вблизи национального парка Йосемити в Калифорнии.

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