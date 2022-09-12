Россия должна капитулировать — глава МИД Литвы

Ландсбергис считает, что война путина, развязанная против Украины, должна закончиться его безоговорочной капитуляцией.

Об этом министр написал в Twitter.

«путинский геноцидный план стереть Украину с карты мира провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией», — сказал Ландсбергис и добавил, что украинские военные каждый день превосходят все ожидания мирового сообщества.

«Сейчас несомненно, что Украина могла бы выбросить рф несколько месяцев назад, если бы они были обеспечены необходимым оборудованием с первого дня. Если бы мы скорее вооружили Украину, тысячи домов стояли бы. Тысячи жизней были бы спасены. Еще тысячи детей теперь будут в безопасности со своими родителями», — подчеркнул министр.

Глава МИД Литвы уверен, что Украина заслужила не меньше, чем на полную поддержку в привлечении путина к ответственности за каждое совершенное им преступление.

«Народ Украины сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение… теперь мы должны помочь им закончить эту войну быстро и навсегда. Необходимо провести четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть очень четко сообщены путину, чтобы он воздерживался от любых отчаянных последних шагов», — заявил Ландсбергис.

По словам министра, на освобожденные территории нужно сразу же направить МУС и другие орагнизации, чтобы расследовать совершенные там преступления. Кроме этого, необходимо провести ускоренную интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз.

«Больше никаких переговоров с террористами», — заявил Ландсбергис.

По его словам, «все те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться, потому что Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что удастся. Настало время для нас выразить нашу глубокую признательность».