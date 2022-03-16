Россия заявила, что санкции Запада из-за войны в Украине, не имеют отношения к переговорам с Ираном

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что он получил гарантии от Соединенных Штатов, что санкции Запада в отношении москвы в связи с ее вторжением в Украину не повлияют на сотрудничество с Ираном в рамках новой ядерной сделки.

«Мы получили письменные гарантии. Они включены в текст самого соглашения о возобновлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе», — сказал лавров*.

Заявление лаврова прозвучало в разгар встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом в москве.

Абдоллахианом заявил, что «никакой связи между событиями на Украине и переговорами в Вене не будет».

«Если мы достигнем соглашения с США по оставшимся вопросам, которые касаются некоторых основных красных линий Ирана, исходя из моих сегодняшних переговоров с лавровым, россия останется рядом с Исламской Республикой Иран до достижения хорошего и устойчивого соглашения, продолжая играть ту конструктивную роль, которую играла с самого начала».

В прошлую пятницу переговоры между Ираном и мировыми державами (США, Великобритания, Франция, россия, Китай и Германия) были приостановлены, как сообщается, из-за возражений россии против участия в переговорах, когда она находится под санкциями Запада из-за ее роли в вторжение в Украину. Объявление было сделано, когда стороны, казалось, были на грани объявления о новом соглашении. Когда возобновятся переговоры, не сообщается.

Республиканцы в Сенате написали президенту США Джо Байдену в понедельник, что не поддержат новую ядерную сделку с Ираном, и пообещали «отменить» любое соглашение, ослабляющее санкции или ограничения против Исламской Республики.

«Курсор» писал ранее, что Иран нанес ракетный удар по консульству США в Эрбиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!