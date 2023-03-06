Рыбак из США рассказал про удивительную находку, которой около 8 млн лет

Мужчина из Мэрилэнда (США) Стивен Роллинс нашел зуб древнего морского монстра — мегалодона, пока ловил устриц в Чесапикском заливе.

Об этом сообщает Insider.

Размер зуба составил 5,5 на 3,5 дюйма, примерно с человеческую ладонь. Рыбак обнаружил артефакт, когда они с Джеремайей Джорданом, его приятелем и напарником, опустили улов на палубу. Зуб оказался на самом верху кучи устричных раковин. Роллинз и Джордан вытащили его из океана примерно в миле к югу от устья реки Патаксент во время ловли устриц на глубине около 20 футов.

Жена Стивена, Бэмби, отнесла находку в Морской музей Калверта в Мэриленде, чтобы специалисты больше рассказали о мегалодоне, которому принадлежал зуб. Сотрудники музея сообщили, что зубу может быть около восьми миллионов лет, и он, скорее всего, был одним из боковых в челюсти акулы.

Мегалодоны — это гигантские акулы, которые жили на планете от 23 миллионов до четырех миллионов лет назад. Поскольку скелет акул состоит, в основном, из хрящей, ученые делают догадки относительно их возможных размеров только по зубам.

«Курсор» писал ранее, что 6-летний мальчик вместе со своим отцом искал ракушки и окаменелости на пляже в Великобритании, когда он случайно подобрал редкий зуб мегалодона — самой большой акулы, которая когда-либо жила.