С начала войны в Украине погибли 816 гражданских, еще 1333 ранено — ООН

Войска рф продолжают вести войну против мирных граждан, при этом лицом к лицу с Вооруженными силами Украины предпочитают не встречаться.

Сначала российского вторжения, которое кремль* продолжает цинично называть «спецоперацией» уже пострадали 2149 мирных человека, из них 816 погибших.

Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

При этом в ООН признают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

К территориям, где ведутся активные боевые действия относятся — Волноваха, Мариуполь, Изюм, Северодонецк, Рубежное, Тростянец. Там есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Однако они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

По данным ООН, причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиа удары.

По подтвержденным данным ООН, погибло 142 мужчин, 116 женщин, 16 мальчиков и 7 девочек. При этом пол 36 детей и 489 взрослых пока не удалось установить.

Ранее Курсор писал, что ООН проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!