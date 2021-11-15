Сальма Хайек получит персональную «звезду» на Аллее славы

Мексиканская актриса и номинантка на «Оскар» Сальма Хайек станет обладательницей персональной «звезды» на Голливудской Аллее славы. Торжественная церемония пройдёт 19 ноября.

В качестве поддержки голливудской звезды мексиканского происхождения Сальмы Хайек, на церемонию прибудут Адам Сэндлер, Хлои Чжао и другие именитые личности, известные по всему миру.

Известно, что Хайек станет 2 709-й по счету, а её звезда будет стандартно заложена на голливудском бульваре, приблизительно напротив Китайского кинотеатра TCL.

В этом году Сальма Хайек отметилась ролью в комедийном боевике «Телохранитель жены киллера», фантастической картине «Блаженство», а также сыграла в супергеройском боевике «Вечные».

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