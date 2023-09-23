Самолет ЧВК вагнер потерпел крушение в Мали

Известны подробности инцидента.

Разбился российский самолет Ил-76, который, по предварительным данным, использовали "вагнеровцы". Уточняется, что он потерпел крушение в регионе Гао в Мали. Причины аварии не называются.

Об этом пишет Корреспондент.net.

Этот военно-транспортный самолет использовался для транспортировки техники и грузов разного назначения. В зависимости от модификации такой самолет способен доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Херсонскую область Украины прибыли штурмовые группы "вагнеровцев". После гибели евгения пригожина боевикам "вагнера"* было предложено заключить контракт с министерством обороны россии, чтобы продолжить воевать против украинцев. Также им предоставили возможность уехать в Беларусь или вернуться к своим семьям.

Также мы сообщали, что российскую армию ждет серьезная проблема после гибели пригожина. Так, солдаты рф, которые находятся в Украине, после смерти евгения пригожина могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Это обусловлено связанными с недавно погибшим руководителем "поваром путина" компаниями, которые обладают значительным контролем над производством пайков и другого продовольствия для армии рф.

Кроме того, СМИ назвали имя будущего главаря чвк "вагнер" - стали известны подробности завещания пригожина. Командиры частной военной компании "вагнер" возвратились на свою базу в молькино, расположенную в краснодарском крае. На базе планируется провести совет командиров, где можно будет утвердить нового руководителя группировки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!